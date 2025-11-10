الإثنين 10 نوفمبر 2025
آخر تطورات أزمة ملف مستحقات جوميز ومساعديه مع الزمالك

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت بشكل كبير من إنهاء ملف مستحقات المدير الفني السابق البرتغالي“جوميز” ومساعديه، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي استمرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد المصدر أن النادي وصل إلى اتفاق شبه نهائي مع محامي الجهاز الفني السابق بشأن قيمة الدفعات المستحقة وآلية السداد؛ بما يضمن رفع أي عقوبات محتملة عن الزمالك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح المصدر أن الإدارة تسعى لإنهاء هذا الملف بشكل كامل خلال أيام قليلة، خاصة أن مجلس الإدارة الحالي يضع أولوية قصوى لإغلاق جميع القضايا الخارجية التي تسببت في أزمات إدارية ومالية للنادي خلال الفترات الماضية.

وأضاف أن الزمالك حصل بالفعل على موافقات داخلية بتدبير المبلغ المتبقي من المستحقات، على أن يتم إرسال الدفعة الأخيرة فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن تسوية ملف جوميز ومساعديه خطوة مهمة قبل فتح باب القيد الشتوي، لتجنب أي منع جديد من القيد أو شكاوى إضافية قد تؤثر على الفريق.

وتعمل الإدارة بالتوازي على إنهاء ملفات مالية أخرى تخص لاعبين ومدربين سابقين لتأمين استقرار النادي خلال الفترة المقبلة.

