رئيسة القومي للطفولة والأمومة تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

18 حجم الخط

أدلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصوتها اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة أبي بكر الصديق الرسمية للغات بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، عقب الإدلاء بصوتها، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرةً إلى أن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تُعد حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي يضمن الحقوق ويصون المستقبل.

وأوضحت أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في دعم التشريعات وإقرار السياسات العامة المتعلقة بالطفولة والأمومة، والتي تسهم في توفير الحماية والرعاية الشاملة لأبنائنا وبناتنا في مختلف مراحلهم العمرية.

كما وجهت السنباطي دعوتها إلى كل أم مصرية وكل أسرة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدةً أن كل صوت يُمثل خطوة نحو وطنٍ يحمي أطفاله ويُمكِّن أمهاته، قائلةً: "صوتُنا أمانة من أجل أطفالنا، ومن أجل غدٍ أفضل لهم ولأجيالنا القادمة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.