جمال شقرة: تهديد القاهرة بعد 1967 رواية لا أساس لها من الصحة

18 حجم الخط

أعرب الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، عن دهشته من الرواية المتداولة من خلال الفنان ياسر جلال حول نية إسرائيل استهداف القاهرة بعد حرب 1967، مؤكدًا أنها رواية غير صحيحة ولا تستند إلى أي وثائق أو شهادات تاريخية موثوقة.

وقال شقرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN":"أنا مندهش لهذه الرواية، ولا يوجد لها أي سند من الحقيقة. لا توجد أي وثيقة عسكرية أو مذكرات سياسية تشير إلى هذا الكلام، كما أن من يُنسب إليه هذا القول كان في ذلك الوقت طفلًا".

الواقع بعد نكسة 1967

وأوضح شقرة أن الواقع بعد نكسة 1967 كان يشير إلى حالة من الرعب داخل إسرائيل بسبب خشيتها من قدرة الجيش المصري على الثأر واستعادة الكرامة الوطنية. وأضاف:"التاريخ كثيرًا ما يستهوي الناس بالروايات والقصص التي تؤثر في الوجدان والهوية، إلا أن المؤرخين يسعون دائمًا وراء الحقائق لا الشائعات".

أهمية توثيق الأحداث بالاعتماد على المصادر الرسمية

وختم شقرة تصريحه بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والوثائق الموثوقة لتوثيق الأحداث التاريخية، حفاظًا على الوعي الوطني والذاكرة التاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.