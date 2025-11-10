الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات جنوب سيناء

د.احمد السبكي
د.احمد السبكي
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، تفقد خلالها مستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منشآت الهيئة بالمحافظات.

كفاءة التشغيل وتوافر الكوادر الطبية والإدارية

وخلال جولته الميدانية، تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تابع سير العمل داخل وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وتفقد العيادات التخصصية وخدمات طب الأسرة والرعاية الأولية، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وتوافر الكوادر الطبية والإدارية، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والمتعاملين.

كما شملت الجولة مراجعة جودة خدمات السياحة العلاجية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث حرص رئيس الهيئة على استطلاع آراء المرضى الأجانب والمترددين من السياح الدوليين حول مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدًا أن رضاء المتعاملين، سواء من المواطنين أو الوافدين، هو المعيار الحقيقي لنجاح منظومة الخدمات الصحية بالهيئة.

وأشاد رئيس الهيئة بمستوى الانضباط الإداري وحسن التنظيم داخل المنشآت الصحية التي شملتها الجولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في الخدمات المقدمة بالمحافظة يأتي نتيجة لجهود فرق العمل الميدانية، والحرص على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من منشآت الهيئة في محافظة جنوب سيناء تجاوز 3 ملايين خدمة، بينها أكثر من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وقرابة 100 ألف خدمة بوحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، تشمل فحوصًا وعلاجات وإجراءات طبية وجراحية، إلى جانب خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة.

وأكد رئيس الهيئة أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعد من أهم المنشآت التابعة للهيئة في جنوب سيناء، لما تمتلكه من تجهيزات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة وكوادر طبية متميزة، إلى جانب حصولها على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، والاعتراف الدولي كمستشفى أخضر من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH)، إضافةً إلى حصولها على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشار إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الهيئة في تحقيق التكامل بين الجودة الطبية والاستدامة البيئية، وتحويل مستشفياتها إلى مراكز نموذجية قادرة على جذب المرضى من داخل مصر وخارجها، في إطار مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" الذي يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والوافدين الأجانب بمحافظة جنوب سيناء

كما شدد الدكتور أحمد السبكي على أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والوافدين الأجانب بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للمحافظات السياحية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%

الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن ما تحقق من نجاحات في محافظة جنوب سيناء يجسد كفاءة منظومة العمل المتكاملة التي تنتهجها هيئة الرعاية الصحية، ويعكس التزامها بتطبيق نموذج صحي حديث قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمات، بما يترجم رؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل يضمن رعاية متكاملة لكل المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

