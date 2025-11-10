الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القانون الموحد للتأمين رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية.

وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين

وأضاف أن مصر نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أنهت المرحلة الأولى منها، وتتجه حاليًا إلى المرحلة الثانية والتي ستشهد إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.

وأوضح السبكي أن هيئة الرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وعقدت ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين الطبي الخاص، أسفرت عن إصدار المرحلة الأولى من الورقة البيضاء لإشراك القطاع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستُعقد قريبًا للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية مع شركات التأمين.

وأشار إلى أن وجود أكثر من 11 مليون وافد ومقيم في مصر يمثل فرصة كبرى لتوسيع قاعدة المستفيدين في التأمين الطبي الخاص، إضافة إلى نمو قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا جديدة لشركات التأمين الطبي للسائحين.

وأضاف أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من (30 شركة تأمين طبي خاصة) وشركات وساطة، مؤكدًا أهمية إطلاق منصة رقمية وطنية لربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن بيئة ذكية لتنمية صناعة التأمين الطبي في مصر.

وأكد على أن الملتقى السابع سيكون له دور محوري في دعم سياسات صناعة التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.