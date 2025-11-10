الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ تدريب مكثف للفرق الطبية العاملة بوحدات الفيروسات في الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف رفع كفاءة هذه الفرق في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الإدمان من خلال تطبيق نموذج «الشباك الواحد»، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة.

تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والمشورة داخل المنشأة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نموذج «الشباك الواحد» – الذي بدأ العمل به عام 2020 – يتيح تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والمشورة داخل المنشأة الصحية نفسها، مما يسهل على المرضى الحصول على الخدمات ويرفع معدلات الالتزام بالعلاج.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أن التدريب عُقد على مدار يومين بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بمشاركة فرق طبية من مستشفيات:

• مصر الجديدة للصحة النفسية

• العباسية للصحة النفسية

• حلوان

• الخانكة

• بنها

• العزازي

• الدميرة

وأضاف الدكتور عباس، أن التدريب ركز على استعراض أحدث البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مرضى الالتهابات الفيروسية المزمنة، مع التركيز على تعزيز التكامل بين خدمات علاج الفيروسات وبرامج علاج الإدمان، بما يدعم رؤية الوزارة في توفير خدمة صحية شاملة وآمنة وميسرة لجميع المرضى.

