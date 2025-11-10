الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات

تدريب مكثف للفرق
تدريب مكثف للفرق الطبية العاملة بوحدات الفيروسات، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ تدريب مكثف للفرق الطبية العاملة بوحدات الفيروسات في الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف رفع كفاءة هذه الفرق في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الإدمان من خلال تطبيق نموذج «الشباك الواحد»، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة.

تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والمشورة داخل المنشأة الصحية 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نموذج «الشباك الواحد» – الذي بدأ العمل به عام 2020 – يتيح تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والمشورة داخل المنشأة الصحية نفسها، مما يسهل على المرضى الحصول على الخدمات ويرفع معدلات الالتزام بالعلاج.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أن التدريب عُقد على مدار يومين بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بمشاركة فرق طبية من مستشفيات:
• مصر الجديدة للصحة النفسية
• العباسية للصحة النفسية
• حلوان
• الخانكة
• بنها
• العزازي
• الدميرة

جمال شقرة: تهديد القاهرة بعد 1967 رواية لا أساس لها من الصحة

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات مجلس النواب 2025

وأضاف الدكتور عباس، أن التدريب ركز على استعراض أحدث البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مرضى الالتهابات الفيروسية المزمنة، مع التركيز على تعزيز التكامل بين خدمات علاج الفيروسات وبرامج علاج الإدمان، بما يدعم رؤية الوزارة في توفير خدمة صحية شاملة وآمنة وميسرة لجميع المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الالتهابات الفيروسية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص

بعد مسلسل كارثة طبيعية، الحمل بسبعة توائم يزيد فرص التسمم والولادة المبكرة

نقيب الأطباء بعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية: لا عقوبات حبس بعد اليوم

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات مجلس النواب 2025

وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية