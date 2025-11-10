الإثنين 10 نوفمبر 2025
طبيب باطنة يحذر: 5 أعراض لو ظهرت في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

حذر الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، من إهمال بعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة في البداية لكنها قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل. 

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح  

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح، مثل عدم اتباع حمية غذائية أو ممارسة رياضة معينة، يستوجب مراجعة الطبيب فورًا، لأنه قد يكون عرضًا لمشكلة داخلية تحتاج لتشخيص دقيق.

نزول دم من الشرج أو تحول لون البراز إلى الأسود 

وأضاف أن نزول دم من الشرج أو تحول لون البراز إلى الأسود، حتى ولو لمرة واحدة مؤشر لا ينبغي تجاهله، إذ قد يدل على نزيف داخلي أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

اصفرار الجلد أو العينين

كما أشار إلى أن اصفرار الجلد أو العينين بشكل مفاجئ يستدعي الكشف الطبي العاجل، لأنه قد يكون علامة على أمراض بالكبد أو القنوات الصفراوية.

تغير طبيعة الإخراج بين الإسهال والإمساك لفترات طويلة

وتابع: “تغير طبيعة الإخراج بين الإسهال والإمساك لفترات طويلة، خاصةً مع وجود ألم بالبطن أو فقدان وزن، يستوجب الفحص الطبي لتحديد السبب ومعالجته مبكرًا”.

تورم القدمين مع ضيق التنفس

وأكد الدكتور مصطفى محمدي أن تورم القدمين مع ضيق التنفس، وزيادة سريعة في الوزن من العلامات التي تستدعي الكشف الفوري، لأنها قد تشير إلى مشكلات بالقلب أو الكُلى.

وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%

أعراض مرض الهاشيموتو ومخاطر الإصابة به

وأشار إلى أن الوعي بالأعراض المبكرة ومراجعة الطبيب في الوقت المناسب يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في إنقاذ الحياة والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

الجريدة الرسمية