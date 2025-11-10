هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا

18 حجم الخط

تحيي دول العالم في 10 نوفمبر من كل عام ذكري اليوم العالمي للتطعيم للتوعية بأهمية التطعيمات وكيف ساهمت في الحماية من الأمراض.

اللقاحات من أعظم إنجازات الطب الحديث

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن اللقاحات من أعظم إنجازات الطب الحديث، بعد أن أثبتت فعاليتها في حماية البشرية من أمراض كانت تمثل تهديدًا عالميًا مثل شلل الأطفال والحصبة وحتى فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أن التطعيمات تساهم في منع ما بين 2 إلى 3 ملايين وفاة سنويًا حول العالم، فضلًا عن الوقاية من ملايين الحالات التي قد تتعرض لمضاعفات خطيرة أو أمراض يصعب علاجها.

وشددت الهيئة على أهمية الإلتزام بالتطعيمات الأساسية التي توصي بها وزارة الصحة والسكان، سواء للأطفال أو البالغين، مؤكدة أن الوقاية هي خط الدفاع الأول لصحة المجتمع.

جودة وسلامة وفاعلية اللقاحات المتاحة في السوق المصري

وأضافت الهيئة أن دورها يتمثل في ضمان جودة وسلامة وفاعلية اللقاحات المتاحة في السوق المصري، لضمان وصول منتجات آمنة وفعالة لكل مواطن، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.

أكدت على أن التطعيم مسؤولية مشتركة، تسهم في حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، وصولا إلى صحة أفضل لكل المصريين.

فيما أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات الروتينية للأطفال تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال من الأمراض المعدية، مشددة على أهمية الالتزام بجداول التطعيم المعتمدة دون أي تأخير أو تعديل، لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية.

وأشارت وزارة الصحة إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن أن جداول التطعيم الروتينية للأطفال هي نتاج عملية علمية دقيقة، تستند إلى أحدث الأدلة الطبية، وبمشاركة خبراء دوليين وبالتنسيق مع مختلف الدول.

وأوضحت أن التطعيمات الروتينية للأطفال، ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 154 مليون شخص خلال الخمسين عامًا الماضية، ما يجعلها حجر الزاوية في الحفاظ على صحة الأطفال والمجتمعات.

لماذا التطعيمات ضرورية؟

قالت وزارة الصحة إن تطعيمات الأطفال الروتينية صممت بعناية لحماية الأطفال والمراهقين والبالغين من نحو 30 مرضًا معديًا خطيرًا، من بينها: الحصبة، السعال الديكي، والتيتانوس، مؤكدة أن التطور العلمي المستمر أسهم في تطوير اللقاحات لتوفير الحماية في المراحل العمرية الأكثر عرضة للإصابة.

وحذّرت وزارة الصحة من أن أي تأخير أو تغيير في جداول التطعيم دون سند علمي يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، موضحة أن الضرر لا يقتصر على الطفل نفسه فحسب، بل يمتد ليهدد صحة المجتمع بأكمله.

وأضافت أن الرضع الذين لم يبلغوا سن التطعيم، وذوي المناعة الضعيفة، والمصابين بأمراض مزمنة، هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر، ما يجعل الالتزام بمواعيد التطعيمات أمرًا ضروريًا لحماية الفئات الأضعف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.