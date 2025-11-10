الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بـ285 مركزًا ووحدة طب أسرة و43 مستشفى لتأمين انتخابات النواب

تأمين العملية الانتخابية
تأمين العملية الانتخابية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار إطلاق مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية خلال انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت اليوم في محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك في إطار دورها الوطني الرائد ومسؤوليتها في دعم الاستحقاقات الدستورية، وضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمواطنين خلال سير العملية الانتخابية.

نشر 180 فرقة طبية بمحيط اللجان خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظتي الأقصر وأسوان

 

وأكدت الهيئة أنها تؤمّن انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها من خلال 321 فرقة طبية منتشرة أمام اللجان الانتخابية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والعاملين باللجان، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ طبي، وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضحت الهيئة أنه تم نشر 180 فرقة طبية بمحيط اللجان خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، فيما سيتم الدفع بـ 141 فرقة طبية أخرى خلال المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر بمحيط اللجان في محافظات إقليم القناة وهم أربع محافظات"بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس"، وذلك لضمان التغطية الطبية لكافة مراحل العملية الانتخابية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انعقاد غرف الطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى وجود غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة لمتابعة الموقف الطبي أولًا بأول، إلى جانب 32 غرفة طوارئ فرعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، مرتبطة على مدار الساعة بالغرفة المركزية برئاسة الهيئة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ285 مركزًا ووحدة طب أسرة و43 مستشفى تابعة للهيئة لتأمين العملية الانتخابية بمرحلتيها، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية المدربة والمستلزمات والأدوية اللازمة بكافة المنشآت، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفرق الطبية المنتشرة داخل وأمام اللجان الانتخابية تقدم خدمات الفحص والفرز الطبي للناخبين، بما في ذلك قياس الضغط والسكر، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية والتثقيف الصحي، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التدخل السريع في حالات الطوارئ وتحويلها إلى مستشفيات الهيئة لتلقي الرعاية الطبية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على التنسيق على مدار الساعة مع هيئة الإسعاف المصرية من خلال نظام إحالة فعّال يضمن سرعة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجهزة، فضلًا عن رفع الجاهزية بأقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بكفاءة وأمان كاملين.

