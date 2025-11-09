الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة

د.عمرو قنديل
د.عمرو قنديل
تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى شبرا العام، ضمن جولات الوزارة الميدانية بتوجيه من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لمتابعة جودة الخدمات الطبية.

تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، بنك الدم، الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، رعاية القلب، والأشعة، بحضور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، حيث تأكد من تواجد الأطباء والفرق الطبية، انتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات.

تأخير حجز حالات في الرعاية المركزة بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير لاحظ غياب فنيين للأشعة في الطوارئ، تأخير حجز حالات في الرعاية المركزة بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة، وقصورًا شديدًا في النظافة، حيث وجه بالتنسيق الفوري مع الغرفة المركزية للرعايات، توقيع خصم على شركة النظافة، وتحويل مدير الاستقبال ومشرفة التمريض للتحقيق.

وأضاف أن نائب الوزير تفقد غرف الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، والماموجرام، ولاحظ ضعف الاستخدام لجهاز الماموجرام (7-9 حالات شهريًا)، واطمأن على توافر فحوصات المعمل وفصائل الدم، حيث وجه بإعادة توزيع أكياس الدم عبر المركز الإقليمي لتقليل الإعدامات، وتفقد الأقسام الداخلية، متحدثًا مع المرضى لقياس رضاهم.

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات مجلس النواب 2025

وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

وقال «عبدالغفار» إنه خلال تفقد نائب الوزير لقسم رعاية الأطفال حديثي الولادة، شدد على مكافحة العدوى وسياسة المضادات الحيوية، فيما أشاد بأخصائي رعاية القلب، ووجه بصرف مكافأة شهر، مضيفا أنه خلال تفقد رعاية الباطنة، تلاحظ عطلًا في أجهزة المراقبة، وأوصى بإصلاحها  خلال أسبوعين، مع التأكيد على توافر الأدوية.

