منتخب مصر يصل ملعب مباراته أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إلى ملعب مباراته أمام منتخب إنجلترا، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناتشئين تحت 17 عاما، تشكيلة الفريق التي يبدأ بها مواجهة منتخب إنجلترا في الجولة الختامية بدور المجموعات، لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في الإمارات وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا

يدخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام انجلترا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر أمام انجلترا، فيتو

موعد مباراة مصر وإنجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.



منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الجمعة الماضي، أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

وكان منتخب مصر تحت 17 سنة قد حقق الفوز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقب مباراة الجمعة أمام فنزويلا، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

إنجلترا تكتسح هايتي 8-1

كان منتخب انجلترا قد حقق فوزا كاسحا على حساب هايتي بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل مواجهات اليوم

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

