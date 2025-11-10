بعد تأهله رسميا، ماذا يحتاج منتخب مصر أمام إنجلترا ليتصدر مجموعته بمونديال الناشئين؟

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الإثنين، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب إنجلترا، في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

منتخب مصر يتأهل رسميا لدور ال32 بمونديال الناشئين

وضمن منتخب مصر للناشئين تأهله رسميا لدور ال32 بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بناء على نتائج باقي المجموعات التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الأخيرة بهذه المجموعات.

وأكد مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدين الآن في العاصمة القطرية الدوحة، أنه بناءا على نتائج أمس الأحد في الجولة الأخيرة ببعض مجموعات البطولة، فقد ضمن الفراعنة حجز أحد بطاقات التأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين بصرف النظر عن مباراته أمام انجلترا في ختام مواجهات دور المجموعات بالمونديال

ماذا يحتاج منتخب مصر للحفاظ على صدارة مجموعته

ويطمح منتخب مصر للناشئين للحفاظ على صدارة مجموعته والتأهل للدور الثاني في المونديال كأول المجموعة الخامسة، وهو ما يسهل مهمته في الدور الثاني، حيث يواجه أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل الفرق الثماني التي احتلت المركز الثالث.

ترتيب مجموعة مصر بمونديال الناشئين، فيتو

ولكي يحافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته، لا بديل أمامه عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم على منتخب انجلترا، إلا أن هذا لن يكون كافيا، حيث إن منتخب فنزويلا الذي تشارك معه نفس الرصيد 4 نقاط، سيخوض مواجهة أكثر سهولة أمام منتخب هايتي، حصالة المجموعة الخامسة.

ويملك منتخب فنزويلا فرصا كبيرة لتحقيق فوز عريض على هايتي، في حين أن منتخب مصر ستكون أمامه مهمة ثقيلة لتحقيق الفوز على منتخب انجلترا القوي بعدد كبير من الأهداف

أما في حالة تعادل فنزويلا أمام هايتي بأي نتيجة وفوز مصر على إنجلترا بأي نتيجة، فإن منتخب مصر سيتصدر المجموعة رسميا، أما في حالة فوز فنزويلا على هايتي بأكثر من هدفين وفوز مصر على إنجلترا بهدف وحيد، فإن منتخب مصر سيتراجع إلى المركز الثاني ويتأهل وصيفا عن المجموعة الخامسة.

موعد مباراة مصر وانجلترا في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

