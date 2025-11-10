قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم الإثنين، نظيره منتخب إنجلترا، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر أمام إنجلترا

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإنجلترا

وتُنقل مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

