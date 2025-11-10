الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع طالبة بالصف الثاني الإعدادي، صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في العياط

جثة، فيتو
جثة، فيتو
لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها اليوم الاثنين، نتيجة اصطدام قطار بها أثناء عبورها السكة الحديد في منطقة العياط بمحافظة الجيزة. وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا بمصرع الطالبة، وتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث، حيث تبين أن الطالبة كانت ترتدي زي المدرسة أثناء عبورها السكة الحديد، فاصطدم بها القطار، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات.

إجراءات النيابة والقوات الأمنية

وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة التحقيق لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

 

