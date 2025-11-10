تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

18 حجم الخط

كشف مسؤول أمريكي أن المبعوث جاريد كوشنير سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقترحًا جديدًا لحل أزمة مسلحي حركة حماس العالقين في أنفاق رفح، يقضي بترحيلهم مؤقتًا إلى دولة ثالثة، مقابل التزامهم بالتخلي عن السلاح، والتوقف عن النشاط العسكري، وفق موقع INews24 الإسرائيلي اليوم الإثنين.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تعتبر هؤلاء المسلحين عنصر توتر خطير تسبب في جولتي تصعيد في غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تمثل "مشروعًا تجريبيًا" لنزع سلاح حماس تدريجيًا.

ووفق مصادر مطلعة، أجرت الولايات المتحدة اتصالات مكثفة مع تركيا، وقطر، ومصر لتسهيل التفاهمات، فيما كشف مسؤول تركي، أن أنقرة ساهمت أخيرًا في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، إلى تل أبيب، في خطوة قال إنها "تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار".

وأضافت المصادر أن تركيا تعمل بالتوازي على تأمين ممر آمن لنحو 200 مسلح حماس في الأنفاق، ضمن اتفاق إنساني مؤقت تبحثه مع واشنطن والقاهرة، فيما ترى الإدارة الأمريكية أن استعادة رفات غولدين فتحت "فرصة نادرة" لإنهاء أزمة رفح بشكل نهائي.

