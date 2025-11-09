انقطاع الإنترنت والاتصالات الخلوية عن مدينة غزة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع خدمات الإنترنت والهاتف الخلوي عن مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

قصف مدفعي يستهدف شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة

واستهدف قصف مدفعي شرق بلدة المصدر، مساء أمس السبت، وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

في غضون ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

