قيادي في حماس: الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان:حريصون على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار ونحن مع تطبيقه.


قيادي في حماس: الاحتلال يخرق الاتفاق

وأضاف رضوان: حريصون على إنهاء ملف جثث الأسرى بأقصى سرعة وما زلنا نشهد خروقا متكررة من قبل الاحتلال الصهيوني.
 

وتابع: الاتفاق نص على وقف إطلاق النار وإنهاء قتل المدنيين لكن لدينا 241 شهيدا ولا يدخل القطاع إلا ما بين 150 و200 شاحنة من أصل 600 متفق بشأنها.
 

واستطرد: المجاعة مستمرة والأطباء والمستشفيات بحاجة ماسة للأدوية ومن الضروري الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح.
 

وأكد القيادي الفلسطيني، أخبرنا الوسطاء باستعدادنا لإخراج المقاتلين من المنطقة الصفراء.

