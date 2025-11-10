سموتريتش: إسرائيل لن تدفع ثمن استعادة جثمان جولدن ومقاتلو حماس محكوم عليهم بالموت

18 حجم الخط

أفادت القناة "7" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن رفض حكومته دفع أي ثمن مقابل استعادة جثمان الجندي هدار جولدن.

سموتريتش: إسرائيل لن تدفع ثمن استعادة جثمان جولدن



ونقلت القناة عن سموتريتش قوله إن "مقاتلي حماس المئتين محكوم عليهم بالموت"، وفي المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود مقترح إسرائيلي يقضي باستسلام مقاتلي حركة "حماس"في رفح واعتقالهم والتحقيق معهم وتجريدهم من سلاحهم مقابل عدم القضاء عليهم، ضمن مساع لاحتواء التصعيد الميداني.

من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس حازم قاسم في إفادة صحفية أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وجاهزة لنزع الذرائع من إسرائيل.

وحمل قاسم إسرائيل وواشنطن المسؤولية عن تداعيات الموقف في رفح، مشددا على أن المقاتلين لن يستسلموا، وأن الحركة تبدي استعدادا للتعامل الإيجابي مع أي مقترحات لحل قضية المقاتلين العالقين.

وأشار إلى أن الوسطاء قدموا صيغ حلول تراجعت إسرائيل عنها لاحقا.

وفي ذات السايق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت اليوم 15 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثامين المستلمة إلى 315 تم التعرف على 91 منها حتى الآن.

