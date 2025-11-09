الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل: الجثة التى سلمتها "حماس" تعود للضابط هدار جولدن

عملية تسليم جثث الرهائن
عملية تسليم جثث الرهائن
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، بأن معهد الطب العدلي في إسرائيل أكد هوية الجثة التي تسلمها من "حماس"، وتعود إلى الضابط هدار جولدن الذي أسر عام 2014.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل”.

جثة الضابط الأسير هدار جولدن

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعم في جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد: إنه من المفترض أن نتسلم جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء أمس السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يصل إلى منزل عائلة الضابط الأسير هدار جولدن.

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أمس السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حماس نتنياهو

مواد متعلقة

إسرائيل رفضت دفنه بالقدس، هكذا أشعل مرض ياسر عرفات معركة سياسية بين العرب وإسرائيل

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 75 دقيقة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

منتخب قطر يتعادل سلبيا مع بوليفيا ويقترب من مغادرة كأس العالم للناشئين

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 0/2 في الشوط الأول

مروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي الزمالك

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رفض الأم لخطوبة ابنها بسبب المغالاة في المهر؟عالمة أزهرية ترد (فيديو)

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

المزيد
الجريدة الرسمية
ads