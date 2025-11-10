بعد استعادة جثمانه، عائلة الضابط هدار جولدن ترفض طلب زيارة من نتنياهو

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب زيارة عائلة الضابط هدار جولدن الذي أعيد جثمانه من غزة لكن طلبه قوبل بالرفض.

إعادة رفات الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

وبالأمس الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن معهد الطب العدلي في إسرائيل أكد هوية الجثة التي تسلمها من "حماس"، وتعود إلى الضابط هدار جولدن الذي أسر عام 2014.

وفي وقت سابق قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل”.

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، يوم السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

