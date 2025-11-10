الإثنين 10 نوفمبر 2025
إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ويتكوف وكوشنر، فيتو
أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بأن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين   نتنياهو صباح اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

 

عمليات نسف وتفجير ضخمة

وفي وقت سابق من أمس  الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

