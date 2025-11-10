الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة تعلن دفن 38 جثمانا لشهداء مجهولي الهوية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، دفن 38 جثمانا لشهداء مجهولي الهوية في مقبرة المجهولين ليرتفع عددهم إلى 182، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم  سلم الاحتلال الإسرائيلي سلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.

وتتعرف العائلات الفلسطينية على جثامين أبنائها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وكانت حركة "حماس" سلمت  الجمعة الماضية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثة جندي إسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع ضمن صفقة تبادل الأسرى.

يذكر أن تقارير طبية أفادت بأن معظم الجثامين التي سلمها جيش الاحتلال بدا عليها علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، بالإضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها، وتم دفنها جزء منها في مقبرة جماعية.

ويأتي تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أطلقت حماس بموجب المرحلة الأولى من الصفقة سراح 20 إسرائيليا حيا وجثامين أموات، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1718 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

إسرائيل الصحة في غزة الشهداء الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيش الاحتلال حركة حماس خانيونس

