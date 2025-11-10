أسوشيتد برس: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لمقاتلين محاصرين من حماس

18 حجم الخط

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا مصدر مطلع، أن جاريد كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لـ150 إلى 200 مقاتل محاصر من حركة حماس مقابل تسليم أسلحتهم.

مباحثات بين كوشنر ونتنياهو لتأمين خروج 200 مقاتل حمساوي

وفي السياق ذاته أكد مسؤول أمريكي أن المبعوث جاريد كوشنير سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحًا جديدًا لحل أزمة مسلحي حركة حماس العالقين في أنفاق رفح، يقضي بترحيلهم مؤقتًا إلى دولة ثالثة، مقابل التزامهم بالتخلي عن السلاح، والتوقف عن النشاط العسكري.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تعتبر هؤلاء المسلحين عنصر توتر خطير تسبب في جولتي تصعيد في غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تمثل "مشروعًا تجريبيًا" لنزع سلاح حماس تدريجيًا.



إعادة رفات هدار جودلين تفتح الباب لإنهاء أزمة رفح

ووفق مصادر مطلعة، أجرت الولايات المتحدة اتصالات مكثفة مع تركيا، وقطر، ومصر لتسهيل التفاهمات، فيما كشف مسؤول تركي، أن أنقرة ساهمت أخيرًا في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدين، إلى تل أبيب، في خطوة قال إنها "تعكس التزام حماس بوقف إطلاق النار".

وأضافت المصادر أن تركيا تعمل بالتوازي على تأمين ممر آمن لنحو 200 مسلح حماس في الأنفاق، ضمن اتفاق إنساني مؤقت تبحثه مع واشنطن والقاهرة، فيما ترى الإدارة الأمريكية أن استعادة رفات جولدين فتحت "فرصة نادرة" لإنهاء أزمة رفح بشكل نهائي.

