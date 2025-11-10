المرصد الأورومتوسطي: جرائم القتل العمد مستمرة في غزة

18 حجم الخط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه اليوم الأحد: وثقنا استمرار جرائم القتل العمد التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي: نحو 8 فلسطينيين يُقتَلون يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اليومية وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

عمليات نسف وتفجير ضخمة

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

وتابعت الأمم المتحدة: استشهد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

