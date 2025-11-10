حماس: ندعو الوسطاء لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خرق اتفاق غزة

18 حجم الخط

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: قوى المقاومة ملتزمة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار التزاما كاملا ودقيقا وبحسن نية بتنفيذ الاتفاق.

حماس: قوى المقاومة ملتزمة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

وأضافت حماس في بيانها: ندعو الأخوة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقه المتكررة.



ودعت حماس في بيانها، إلى ضمان انسحاب إسرائيل وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه: وثقنا استمرار جرائم القتل العمد التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي: نحو 8 فلسطينيين يُقتَلون يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اليومية وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

عمليات نسف وتفجير ضخمة

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

