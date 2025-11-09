الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط
ads

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي المتكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، لضمان تقديم خدمات طبية فورية وإسعافات أولية للناخبين أمام وفي محيط مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات.

خطة التأمين الطبي الشاملة لإنتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تغطي المرحلة الأولى (10-11 نوفمبر 2025) في محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) والمرحلة الثانية في (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) مع تطبيقها في أي جولات إعادة.

تشمل محاور الخطة:
 

انتشار طبي مكثف ورفع جاهزية المستشفيات
 

 تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية، المستلزمات، أكياس الدم، والأكسجين
 

 تفعيل غرف العمليات المركزية وأنظمة البلاغات عبر 137 - 16474
 

 تجهيز فرق الانتشار السريع وسيارات القوافل الطبية

‎كما تشمل رفع جاهزية مستشفيات الإحالة (أولية، ثانوية، متخصصة)، مراكز الحروق والسموم، وتفعيل مبادرة “كل ثانية حياة” للجلطات والأزمات القلبية، مع توفير مضادات السموم، فصائل الدم النادرة، وفرق متخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق 24 ساعة مع غرفة الأزمات، وتفعيل خدمات الدعم النفسي.

وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

الصحة: إنقاذ سيدة حامل من نزيف حاد بعد انفجار بالرحم


وأكد «عبد الغفار» أن الخطة الإسعافية تضم 1385 سيارة إسعاف (590 في المرحلة الأولى، 595 في الثانية)، مدعومة بـ4 آلاف فرد من الأطقم الإسعافية، مع خطة تعزيزات فورية عند الحاجة، والتنسيق الكامل لعمليات الإخلاء الطبي، دون التأثير على الخدمات الإسعافية اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التامين الطبي الشامل التأمين الطبى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة جنوب سيناء مجلس النواب 2025 مجلس النواب نتخابات مجلس النواب وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟

الصحة: إنقاذ سيدة حامل من نزيف حاد بعد انفجار بالرحم

عبد الغفار: المؤتمر العالمي للسكان يناقش الاستثمار في الرعاية الصحية

الحق في الدواء: اختفاء 24 صنفًا حيويًا من الصيدليات

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لترشيحات الدراسات العليا الطبية

نجاح عملية نادرة لاستئصال ورم ضخم يزن 6 كجم من جدار الصدر بالتأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية