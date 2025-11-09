وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي المتكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، لضمان تقديم خدمات طبية فورية وإسعافات أولية للناخبين أمام وفي محيط مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات.

خطة التأمين الطبي الشاملة لإنتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تغطي المرحلة الأولى (10-11 نوفمبر 2025) في محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) والمرحلة الثانية في (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) مع تطبيقها في أي جولات إعادة.

تشمل محاور الخطة:



انتشار طبي مكثف ورفع جاهزية المستشفيات



تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية، المستلزمات، أكياس الدم، والأكسجين



تفعيل غرف العمليات المركزية وأنظمة البلاغات عبر 137 - 16474



تجهيز فرق الانتشار السريع وسيارات القوافل الطبية

‎كما تشمل رفع جاهزية مستشفيات الإحالة (أولية، ثانوية، متخصصة)، مراكز الحروق والسموم، وتفعيل مبادرة “كل ثانية حياة” للجلطات والأزمات القلبية، مع توفير مضادات السموم، فصائل الدم النادرة، وفرق متخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق 24 ساعة مع غرفة الأزمات، وتفعيل خدمات الدعم النفسي.

وأكد «عبد الغفار» أن الخطة الإسعافية تضم 1385 سيارة إسعاف (590 في المرحلة الأولى، 595 في الثانية)، مدعومة بـ4 آلاف فرد من الأطقم الإسعافية، مع خطة تعزيزات فورية عند الحاجة، والتنسيق الكامل لعمليات الإخلاء الطبي، دون التأثير على الخدمات الإسعافية اليومية.

