أخبار مصر

وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

اجتماع د. خالد عبد
اجتماع د. خالد عبد الغفار، فيتو
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع ممثلي إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، لتعزيز أطر التعاون المشترك في دعم وتطوير القطاع الصحي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

فرص التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية في مصر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن اللقاء بحث فرص التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق العالمية، والذي يُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030» للتنمية المستدامة.

مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية الوزارة في توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير أن التعاون مع الشركة يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الطبية المتقدمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة

الصحة: إنقاذ سيدة حامل من نزيف حاد بعد انفجار بالرحم

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول سبل تطوير القدرات البشرية بالقطاع الصحي من خلال برامج تدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

الجريدة الرسمية