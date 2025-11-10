ضبط سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سمسار غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة الجيزة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.



وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتقديمه للنيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.