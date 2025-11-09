بن شرقي والكرتي على رأس قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

18 حجم الخط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن ضمّ كل من أشرف بن شرقي، محمود بنتايك، ووليد الكرتي إلى قائمة المنتخب المغربي الثاني استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب.

قائمة المغرب المشارك في كأس العرب

ويأتي انضمام هؤلاء اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب المحلي بالخبرة والقدرات الفنية، استعدادًا للمعسكرات التحضيرية والمباريات المقبلة في البطولة.

اللاعبون الثلاثة يُعدّون إضافة قوية للمنتخب، حيث يمثلون خبرة هجومية ودعم خط وسط متوازن يساهم في بناء الفريق بشكل متكامل قبل انطلاق المنافسات.

