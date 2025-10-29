طولان يتخذ قرارًا صعبًا بشأن لاعبي بيراميدز في قائمة كأس العرب

كأس العرب، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن الساعات الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بتواجد لاعبي بيراميدز، ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

طولان يقرر تقليل لاعبي بيراميدز في قائمة كأس العرب

وبحسب المصدر، فإن هاني أبو ريدة طلب من حلمي طولان تقليل عدد لاعبي بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بحيث يقوم بقيد 3 لاعبين فقط من الفريق السماوي بعد أن كان طولان ينوي ضم 7 لاعبين هم: أحمد الشناوي ومحمود جاد حارسي المرمى، إلى جانب أحمد سامي وكريم حافظ وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي ومحمود زالاكا.

فيما اقترح بعض مسئولي اتحاد الكرة عدم ضم أي لاعبين من بيراميدز لقائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإعفاء رابطة الأندية من تأجيل المزيد من مباريات بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز والإخلال بانتظام المسابقة.

اجتماع حلمي طولان مع مسئولي بيراميدز، فيتو

ويرى أصحاب هذا الرأي، أن منتخب مصر مرشح لتجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العرب، والتي ستنطلق مبارياتها بعد يوم 10 ديسمبر، فيما يخوض بيراميدز مباراة حاسمة في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر، وسيحتاج لاعبيه في منتخب مصر الثاني حتى لو كان لاعبا واحدا، وهو ما سيجعل حلمي طولان في مأزق حقيقي، حيث سيجد نفسه يعتمد على عدد أقل من اللاعبين لإستكمال مشواره في الأدوار الإقصائية بكأس العرب.

أزمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بيراميدز

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17 ديسمبر.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

قرار إضطراري من حلمي طولان

عقب اجتماعه مع مسئولي بيراميدز، بات حلمي طولان مضطرا لتقليص عدد لاعبي بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، خاصة أن البطولة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية للفيفا على الرغم من أنها تقام تحت إشرافه.

وكان آخر معسكر لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، ضم 6 لاعبين من بيراميدز هم: الحارسان أحمد الشناوي ومحمود جاد، إلى جانب الرباعي أحمد سامي وأحمد عاطف قطة وكريم حافظ ومروان حمدي وضم حلمي طولان.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن حلمي طولان اتفق أمس مع مسئولي بيراميدز على الاكتفاء بضم ثلاث إلى أربع لاعبين على الأكثر من بيراميدز في القائمة النهائية لبطولة كأس العرب، يتم تحديدهم لاحقا بالتنسيق مع الجهاز الفني لـ بيراميدز.

