موعد سفر منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

تحدد موعد سفر منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات البطولة، المقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

وتطير بعثة منتخب مصر إلى قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العرب، وستضم البعثة 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، بحسب لائحة البطولة.

منتخب مصر الثاني، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

طولان يجتمع بمسئولي بيراميدز

فيما، عقد حلمى طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية أمس الخميس، مع مسئولي الفريق الأول بنادي بيراميدز، من أجل التنسيق معهم بشأن انضمام لاعبي الفريق السماوي، لصفوف منتخب مصر الثاني، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبلين في دولة قطر، خاصة أنها تتعارض مع مباراتي بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

