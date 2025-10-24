الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد سفر منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

منتخب مصر المشاركة
منتخب مصر المشاركة في كأس العرب، فيتو

 تحدد موعد سفر منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات البطولة، المقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

 

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

 وتطير بعثة منتخب مصر إلى قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العرب، وستضم البعثة 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، بحسب لائحة البطولة.

منتخب مصر الثاني، فيتو
منتخب مصر الثاني، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

طولان يجتمع بمسئولي بيراميدز

فيما، عقد حلمى طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية أمس الخميس، مع مسئولي الفريق الأول بنادي بيراميدز، من أجل التنسيق معهم بشأن انضمام لاعبي الفريق السماوي، لصفوف منتخب مصر الثاني، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبلين في دولة قطر، خاصة أنها تتعارض مع مباراتي بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب حلمي طولان بيراميدز كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال منتخب مصر الثاني

مواد متعلقة

قرار اضطراري من حلمي طولان بعد اجتماعه بمسئولي بيراميدز

الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب يزور بيراميدز

1.6 مليون تذكرة للبطولة، كأس العرب يقام على 6 من ملاعب مونديال 2022

تضم 23 لاعبا، موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العرب
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية