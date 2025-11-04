تعرف على القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب قطر 2025

تترقب جماهير كرة القدم العربية النسخة القادمة من بطولة كأس العرب التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، وتستضيفها قطر في الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وسبق أن استضافت قطر النسخة الماضية عام 2021، وتوج بها منتخب الجزائر بعد تغلبه على منافسه تونس في الدور النهائي.

تصفيات نهائية مؤهلة لكأس العرب لإكمال المجموعات

وتجرى مرحلة التصفيات في شهر نوفمبر الجاري لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بعد إجراء القرعة.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات قطر وتونس بجانب الفائز من مواجهة سوريا وجنوب السودان وأيضا الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا.

وتشمل المجموعة الثانية منتخب السعودية بجانب المغرب ومعهما الفائز من مواجهة عمان والصومال بجانب الصاعد من لقاء جزر القمر واليمن.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات مصر والأردن والإمارات بجانب الفائز من لقاء الكويت وموريتانيا.

وتشمل المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر والعراق والفائز من لقاء البحرين وجيبوتي وأيضًا الصاعد من لقاء السودان ولبنان.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

وحصلت بشكل رسمي قنوات بي إن سبورتس والكأس على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب في نسختها القادمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.