لمواجهة الجزائر، حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.



ضمت القائمة في حراسة المرمى:

محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع:

أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط:

عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم:

محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

يبدأ تجمع المنتخب في الحادية عشر ونصف صباحًا، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عصرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.