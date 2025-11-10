معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر

18 حجم الخط

ينطلق اليوم الإثنين، معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، استعدادا للعرس العربي الذي يقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

معسكر منتخب مصر يقام في أحد فنادق مصر الجديدة، على أن يؤدي الفريق تدريباته اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، أمس الأحد، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انتظامهم بمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد للبطولة العربية في قطر مطلع الشهر المقبل.



ضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

يبدأ تجمع لاعبي منتخب مصر الثاني في الحادية عشر والنصف صباحًا، اليوم الإثنين، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عصرًا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

موعد وديتي منتخب مصر أمام الجزائر

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، على هامش معسكره الحالي مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 13 و17 نوفمبر بالقاهرة.

