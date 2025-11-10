الرئيس الكولومبي يرد على ترامب: اتهاماتك استعراض سياسي

18 حجم الخط

هاجم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، نظيره الأمريكي بشدة، قائلا إن مفهومي "السلام من خلال القوة" و"النظام العالمي القائم على القواعد" قد فشلا.

وقال بيترو في مقال بمجلة “تايم”، إن “النظام الدولي القائم على القواعد يتهاوى، لقد أصبحت الصراعات المروعة، التي فشلت سياسة 'السلام من خلال القوة' التي تنتجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حلها، هي القاعدة في العديد من مناطق العالم، خاصة في إفريقيا”.

وانتقد رئيس كولومبيا سياسة ترامب المناخية، مؤكدا أنه "على عكس الولايات المتحدة التي أعرضت عن التعددية والإجماع العلمي حول قضايا المناخ، فقد حافظت دول مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي على التزامها بالجهود المشتركة وتمتلك القدرة على تصحيح الوضع".

وردا على تهديدات ترامب له ووصفه بأنه "زعيم المخدرات"، أكد بيترو أن "كولومبيا ترفض هذه التهمة الباطلة"، مؤكدا أن إجراءات ترامب ليست سوى "استعراض سياسي"، وفق قوله

وأشار الرئيس الكولومبي، إلى أن بلاده سجلت أرقاما قياسية في مصادرة الكوكايين، وأضاف أنه سيستمر في سياسة مكافحة الاتجار بالمخدرات، "لأن الحرب الشهيرة على المخدرات قد فشلت"، في إشارة إلى الحرب التي أعلنها ترامب، والتي تمثلت في استهداف الجيش الأمريكي قوارب في الكاريبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.