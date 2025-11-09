بعد ظهوره نائما بالمكتب البيضاوي، تساؤلات تحاصر ترامب حول أدائه في العمل

18 حجم الخط

غصت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للعديد من وسائل الإعلام بصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يُغمض عينيه خلال حضوره في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، حيث استغل معارضو الرئيس اللقطات لإثارة تساؤلات حول أداء ترامب في العمل.

كان ترامب يشارك في إعلانٍ الخميس الماضي حول خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن الشائعة، متحدثًا من خلف مكتبه إلى جانب مسئولين آخرين، في لحظات، بدت عينا ترامب مُغمضتين، وفي لحظات أخرى بدا وكأنه يكافح لإبقائهما مفتوحتين، وفرك عينيه في بعض الأحيان.



وأثارت الصور انتقادات سريعة من معارضي ترامب، ونشر المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد أبرز معارضي الرئيس، صورًا من الحدث، متهكمًا عليه، وفق ما أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في تصريح لشبكة "سي إن إن": "لم يكن الرئيس نائمًا بل إنه تحدث طوال الوقت، وأجاب عن كثير من أسئلة الصحافة خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضًا تاريخيًا في أسعار دواءين يساعدان المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض. سيوفر هذا الإعلان من الرئيس ترامب مبالغ طائلة وأرواحًا لا تحصى للأمريكيين، ومع ذلك تصر وسائل الإعلام الليبرالية الفاشلة على الترويج لرواية هراء بدلًا من تغطيتها".

ويظهر ترامب علنًا بانتظام ويشارك في جلسات أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحفيين، ويشيد مساعدوه وأعضاء حكومته بقوته وقدرته على التحمل، ويؤكدون تلقيهم مكالمات هاتفية أو رسائل منه على مدار الساعة.

