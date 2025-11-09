الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد ظهوره نائما بالمكتب البيضاوي، تساؤلات تحاصر ترامب حول أدائه في العمل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

غصت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للعديد من وسائل الإعلام بصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يُغمض عينيه خلال حضوره في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، حيث استغل معارضو الرئيس اللقطات لإثارة تساؤلات حول أداء ترامب في العمل.

كان ترامب يشارك في إعلانٍ الخميس الماضي حول خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن الشائعة، متحدثًا من خلف مكتبه إلى جانب مسئولين آخرين، في لحظات، بدت عينا ترامب مُغمضتين، وفي لحظات أخرى بدا وكأنه يكافح لإبقائهما مفتوحتين، وفرك عينيه في بعض الأحيان.


وأثارت الصور انتقادات سريعة من معارضي ترامب، ونشر المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد أبرز معارضي الرئيس، صورًا من الحدث، متهكمًا عليه، وفق ما أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في تصريح لشبكة "سي إن إن": "لم يكن الرئيس نائمًا بل إنه تحدث طوال الوقت، وأجاب عن كثير من أسئلة الصحافة خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضًا تاريخيًا في أسعار دواءين يساعدان المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض. سيوفر هذا الإعلان من الرئيس ترامب مبالغ طائلة وأرواحًا لا تحصى للأمريكيين، ومع ذلك تصر وسائل الإعلام الليبرالية الفاشلة على الترويج لرواية هراء بدلًا من تغطيتها".

ويظهر ترامب علنًا بانتظام ويشارك في جلسات أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحفيين، ويشيد مساعدوه وأعضاء حكومته بقوته وقدرته على التحمل، ويؤكدون تلقيهم مكالمات هاتفية أو رسائل منه على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس ترامب المكتب البيضاوي حاكم كاليفورنيا خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم

مواد متعلقة

صدام خفي بين ترامب ونتنياهو، ما القصة؟

ترامب: الديمقراطيون ينهارون بسبب الإغلاق الحكومي

عايز يخطفها من ترامب، أوربان يبدي إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض ويقدم لها عرضا (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads