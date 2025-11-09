مسئول إسرائيلي: أمريكا تضغط لحل مسألة مقاتلي حماس برفح

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عن نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع:تقديراتنا أن ضغوط واشنطن ستدفعنا لإبداء مرونة بشأن مسلحي حماس في رفح.



ضغوط أمريكية بشأن. مقاتلي حماس في رفح

وقال المسؤول الإسرائيلي: إن الضغوط الأمريكية كبيرة ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى التوصل إلى تسوية.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا مؤخرا أنهم يريدون حل مسألة مقاتلي حماس برفح.



وتابع: الأمريكيون قالوا إنه يجب السماح لعناصر حماس بالخروج بعد تسليم جثة جولدن والفكرة الأمريكية هي تجربة السماح لمقاتلي حماس بنزع سلاحهم ومغادرة المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.