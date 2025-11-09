الإثنين 10 نوفمبر 2025
مسئول إسرائيلي: أمريكا تضغط لحل مسألة مقاتلي حماس برفح

كتائب القسام
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عن نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع:تقديراتنا أن ضغوط واشنطن ستدفعنا لإبداء مرونة بشأن مسلحي حماس في رفح.


ضغوط أمريكية بشأن. مقاتلي حماس في رفح

وقال المسؤول الإسرائيلي: إن الضغوط الأمريكية كبيرة ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى التوصل إلى تسوية.
 

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا مؤخرا أنهم يريدون حل مسألة مقاتلي حماس برفح.
 

وتابع: الأمريكيون قالوا إنه يجب السماح لعناصر حماس بالخروج بعد تسليم جثة جولدن والفكرة الأمريكية هي تجربة السماح لمقاتلي حماس بنزع سلاحهم ومغادرة المنطقة.

