واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأحد،  أن مسؤولين اقترحوا تعهدا لواشنطن بعدم قتل عناصر حماس العالقين في الأنفاق مقابل استسلامهم.
 

ضغط أمريكي لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأكدت هيئة البث في تقريرها أن إسرائيل لا تستبعد أن تضغط واشنطن للسماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة عبر ممر آمن.
 

وأوضحت هيئة البث أن الأمريكين يضغطون على إسرائيل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار.

