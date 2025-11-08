السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: الديمقراطيون ينهارون بسبب الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت: الديمقراطيون ينهارون بسبب الإغلاق الحكومي لأنهم خائفون بشدة من أنني أحرز تقدما مع الجمهوريين نحو إنهائه.

وأضاف ترامب: سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا على الجمهوريين إسقاط نظام التعطيل وإقرار مئات السياسات التي طال انتظارها.

 

الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

في غضون ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدًا مقابل 43 معارضًا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتًا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.

وأضافت أن "صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".

 

ترامب يطالب أعضاء "الشيوخ" بعدم مغادرة واشنطن

وجاء ذلك رغم مطالبة ترامب، اليوم، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحًا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمال أمريكا".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين وإنهاء سياسة التعطيل، وفتح بلادنا على الفور، وتمرير تشريعات عظيمة تتسم بالحس السليم".

