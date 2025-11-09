الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

آليات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الشرقية لدير البلح بغزة

مدفعية جيش الاحتلال
مدفعية جيش الاحتلال
18 حجم الخط

أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية،  أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد طفل في قطاع غزة 

وفي وقت سابق استهدف قصف مدفعي  شرق بلدة المصدر، وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأمس السبت أفادت وسائل إعلام فلسطينية،  بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة رفح

مواد متعلقة

واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حاجته لـ تجنيد 12 ألف جندي إضافي

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

تقرير “أميك” يرصد حركة بيع الأتوبيسات بالأسواق المحلية خلال 9 أشهر

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads