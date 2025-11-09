الأحد 09 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: سنبدأ قريبا في سداد ديوننا الضخمة البالغة 37 تريليون دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد: إن معارضي الرسوم الجمركية حمقى.

أمريكا أصبحت الأغنى وتجني تريليونات الدولارات

وأضاف ترامب: أمريكا أصبحت الأغنى وتجني تريليونات الدولارات بسبب الرسوم.. سنبدأ قريبا في سداد ديوننا الضخمة البالغة 37 تريليون دولار.

وتابع ترامب: “من دون الرسوم الجمركية لن نسدد ديوننا ولن نجلب استثمارات”.

الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

في غضون ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدًا مقابل 43 معارضًا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتًا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.

وأضافت: "صوَّت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".

ترامب يطالب أعضاء "الشيوخ" بعدم مغادرة واشنطن

وجاء ذلك رغم مطالبة ترامب، اليوم، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحًا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمال أمريكا".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين وإنهاء سياسة التعطيل، وفتح بلادنا على الفور، وتمرير تشريعات عظيمة تتسم بالحس السليم".

ترامب الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكى أمريكا الإغلاق الحكومي

