اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة
تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30"،   بنسبة 0.24%، ليسجل مستوى 40620 نقطة.

وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45%، ليسجل  12060 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقًا بنسبة 0.28%  عند مستوى 16052 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

وكانت قد أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، أول تداولات الأسبوع على صعود جماعي بالمؤشرات.

وسجل رأس المال السوقي أرباح  بقيمة 51 مليار جنيه، مسجلًا 2.893 تريليون جنيه

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30"، ليسجل اعلى من مستوى 40 ألف نقطة، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.18%، ليسجل مستوى 40821 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28%، ليسجل  12115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 16097 نقطة.
   
تجدر الإشارة إلى أنه أغلق في جلسة الخميس الماضي عند 2.842 تريليون جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.5 مليار جنيه.

الجريدة الرسمية