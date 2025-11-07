ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بعد انتهاء مباريات اليوم

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تعادل منتخب مصر تحت 17 عاما مع نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وعقب مباراة اليوم، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الخامسة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

مباراة منتخب مصر وفنزويلا

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54.

وتلقي محمد حمد لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 59.

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

إنجلترا تفوز على هايتي 8-1

حقق منتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عاما، على نظيره هايتي بنتيجة 8ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

