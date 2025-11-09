الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جلسة توعية للمسنين حول اليقظة الدوائية

نظّمت وحدة اليقظة الدوائية بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لدار  قصر الضيافة للمسنين شملت فاعليات توعوية وفحوصات طبية

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام"

بمشاركة 160 طفلا، انطلاق الأسبوع الثقافي الـ 39 للمحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

مشاركة 28 نزيلا من نزلاء دار رعاية المسنين 

شهدت الفاعليات التى تنظمها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية، حضور 28 نزيلا نزلاء الدار، وشمل اللقاء التعريف بمفهوم اليقظة الدوائية، وأهمية الإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تظهر عقب تناول الأدوية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العلاجية وضمان سلامة المرضى.

 

عمل فحوصات طبية للمسنين 

 

كما تضمـنت الفعاليـة عمل فحوصات طبية والكشف عن العـلامات الحيوية للمسنين من نزلاء دار الرعاية بالإسماعيلية فحص ( الضغط، السكر )  وذلك في إطار الاهتمام بصحتهم العامة وتقديم الدعم الصحي المستمر لهم. 

 

شارك في تقديم الفعاليات الدكتورة بسمة عاطف  منسق اليقظة الدوائية ومسؤول مركز معلومات السموم، و  تحت إشراف ومتابعة كل من، و  الدكتورة نسمة صفاء مسؤول اليقظة الدوائية بفرع الإسماعيلية، و  الدكتورة هبة كمال مدير إدارة الصيدلة بفرع الإسماعيلية وفريق المبادرات والتمريض. 

تأتي هذه الفعالية استمرارًا لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في نشر الوعي الدوائي بين فئات المجتمع المختلفة، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لليقظة الدوائية، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

 

 

