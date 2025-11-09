الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جلسة توعية للمسنين حول اليقظة الدوائية

18 حجم الخط

نظّمت وحدة اليقظة الدوائية بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لدار قصر الضيافة للمسنين شملت فاعليات توعوية وفحوصات طبية

مشاركة 28 نزيلا من نزلاء دار رعاية المسنين

شهدت الفاعليات التى تنظمها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية، حضور 28 نزيلا نزلاء الدار، وشمل اللقاء التعريف بمفهوم اليقظة الدوائية، وأهمية الإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تظهر عقب تناول الأدوية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العلاجية وضمان سلامة المرضى.

جانب من الفاعليات، فيتو

عمل فحوصات طبية للمسنين

كما تضمـنت الفعاليـة عمل فحوصات طبية والكشف عن العـلامات الحيوية للمسنين من نزلاء دار الرعاية بالإسماعيلية فحص ( الضغط، السكر ) وذلك في إطار الاهتمام بصحتهم العامة وتقديم الدعم الصحي المستمر لهم.

شارك في تقديم الفعاليات الدكتورة بسمة عاطف منسق اليقظة الدوائية ومسؤول مركز معلومات السموم، و تحت إشراف ومتابعة كل من، و الدكتورة نسمة صفاء مسؤول اليقظة الدوائية بفرع الإسماعيلية، و الدكتورة هبة كمال مدير إدارة الصيدلة بفرع الإسماعيلية وفريق المبادرات والتمريض.

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

تأتي هذه الفعالية استمرارًا لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في نشر الوعي الدوائي بين فئات المجتمع المختلفة، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لليقظة الدوائية، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

