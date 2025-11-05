الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات

جانب من الفعاليات،
 تواصل الرائدات الريفيات فى محافظة الإسماعيلية  تنفيذ الندوات التوعوية والزيارات المنزلية بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

أبرز محاور الندوات

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، أن الندوات التوعية تناولت الحديث عن أهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي. 

جانب من الفعاليات، فيتو

وحث المواطنين على الالتحاق بفصول محو الأمية. كما يتم التأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في المصارف والترع، حفاظًا على البيئة والصحة العامة. 

جانب من الفعاليات، فيتو

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على نشر الوعي المجتمعي وتكثيف حملات التثقيف الأسري والصحي داخل القرى والمناطق الريفية.

