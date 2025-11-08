مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد وحدتي طب أسرة السلام والمحطة (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وحدتى طب أسرة السلام والمحطة يرافقه عدد من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بالفرع.

الهدف من الجولة على الوحدة

وتهدف الجولة إلى متابعة تحسين جودة الآداء وفقا لـ حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سيـر العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين، استجابة لتوجيهات الدكتور" أحمد السبكى"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحى الشامل، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقطاع الصحي.

جانب من فاعليات الجولة، فيتو





متابعة انتظام سير العمل

وخلال الزيارة، تابع مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية انتظام سير العمل، كما تم تفقد تجهيزات الوحدة ، ومراجعة دورية الصيانه، وتطبيق السياسات والمعايير المعتمدة، والخدمات الطبية، والمطالبات، والإحالات، والأدوية، والتسجيل الالكترونى، والتطعيمات، المعمل.







كما قام مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة بالتحدث مع المنتفعين والتأكيد علي تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتلبية كافة احتياجاتهم.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة التشغيل والتوسع في خدمات الرعاية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي قد قدم 1,410,258 خدمة بالعيادات الخارجية، وقدم 816,798 خدمة طوارئ، فيما قدم 98,019 خدمة بالقسم الداخلي، وتم إجراء 78,424 عملية جراحية متقدمة، إضافة إلى 3,437 خدمة داخل الحضّانات، و11,931 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 3,604,136 فحصًا معمليًا وطبيًا تشخيصيًا متنوعًا.

وأكد الدكتور السبكي أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري لمجمع الإسماعيلية الطبي كأحد أكبر المراكز الطبية المتكاملة في إقليم قناة السويس، ونموذجًا لنجاح منظومة التشغيل الذكية داخل مستشفيات الهيئة.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أحد خمسة مجمعات طبية كبرى تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، مجمع السويس الطبي بالسويس، مجمع الأقصر الدولي بالأقصر، ومجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء مجمع أسوان الطبي الجديد ليُضاف إلى المنظومة، لتصل إلى ستة مجمعات طبية تقدم خدمات شمولية متكاملة تغطي جميع مستويات الرعاية الصحية.

