تدريبات متواصلة بورش « ابدأ حلمك» السينمائية بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشرف على فعاليات ورش ابدأ حلمك الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك، وتنفذ الورشة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من التدريبات داخل الورش، فيتو

المشاركون في الورشة

ويشارك في فعاليات الورشة والتدريبات التى يشهدها ثصر ثقافة الإسماعيلية مجموعة من أهم المدربين المتخصصين.وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة

وأدار المايسترو أحمد حمدى رؤوف تدريبات الغناء والموسيقى، مع التركيز على صقل مهارات وقدرات المتدربين، والتعرف على أنواع جديدة من الموسيقى والتدرب على أغانى مشروع التخرج .

فيما قام المدرب مناضل عنتر بتقديم تدريب حول لغة الجسد والتحكم فى القدرات، واكتشاف أبعاد جديدة فى لغة الرقص المعاصر والتدريب المكثف لفاعليات حفل التخرج، وذلك بإشراف وتوجيه أحمد طه استعدادا لتقديم حفل التخرج الذى يعتمد على إبراز قدرات المتدربين فى كافه مجالات الفن المسرحى.

وتستمر التدريبات الجماعية لكل المشاركين لرفع وعيهم وصقل مواهبهم وصناعة جيل جديد من المبدعين القادرين على المشاركة الفاعلة في المسرح وجميع مجالات الفنون، وبمشاركة المخرج محمد حامد المدير الإقليمي للمشروع

