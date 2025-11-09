الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرص منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل في مونديال الناشئين أمام إنجلترا

منتخب مصر في مونديال
منتخب مصر في مونديال الناشئين، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الحفاظ على صدارة مجموعته في مونديال الناشئين بقطر، بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث حقق الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل مع نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويتصدر منتخب مصر للناشئين المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا الذي يشاركه الصدارة بنفس الرصيد من النقاط. 

ثلاث فرص أمام منتخب مصر لبلوغ دور الـ32

بتعادل منتخب مصر في المباراة الماضية مع منتخب فنزويلا، عزز الفراعنة فرصهم في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يلتقي نظيره منتخب إنجلترا في ختام دور المجموعات، وهو اللقاء الذي يدخله منتخبنا الوطني للناشئين بفرصتين للتأهل المباشر، الفرصة الأولى تحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي أو التعادل على أقل تقدير، لضمان الصعود ضمن المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة الخامسة.

وفي حال الخسارة أمام انجلترا، ستبقى آمال منتخب مصر قائمة في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. 

مباراة مصر وفنزويلا، فيتو
مباراة مصر وفنزويلا، فيتو

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا 

ودخل منتخب مصر للناشئين مباراته الماضية أمام فنزويلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة 

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة كاس العالم للناشئين هايتى منتخب فنزويلا منتخب إنجلترا

مواد متعلقة

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الإمارات للمشاركة في دورة العين الودية

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام إنجلترا والقناة الناقلة

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بعد انتهاء مباريات اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

وزيرة التضامن تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية