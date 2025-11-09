فرص منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل في مونديال الناشئين أمام إنجلترا

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الحفاظ على صدارة مجموعته في مونديال الناشئين بقطر، بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث حقق الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل مع نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويتصدر منتخب مصر للناشئين المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا الذي يشاركه الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

ثلاث فرص أمام منتخب مصر لبلوغ دور الـ32

بتعادل منتخب مصر في المباراة الماضية مع منتخب فنزويلا، عزز الفراعنة فرصهم في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يلتقي نظيره منتخب إنجلترا في ختام دور المجموعات، وهو اللقاء الذي يدخله منتخبنا الوطني للناشئين بفرصتين للتأهل المباشر، الفرصة الأولى تحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي أو التعادل على أقل تقدير، لضمان الصعود ضمن المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة الخامسة.

وفي حال الخسارة أمام انجلترا، ستبقى آمال منتخب مصر قائمة في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

مباراة مصر وفنزويلا، فيتو

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا

ودخل منتخب مصر للناشئين مباراته الماضية أمام فنزويلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.