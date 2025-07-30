الأربعاء 30 يوليو 2025
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طريقة عمل الجاتوه شاتوه، لحفلاتك وعزوماتك بأقل التكاليف

جاتوه شاتوه، فيتو
جاتوه شاتوه، فيتو

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، تعد من الوصفات سهلة التحضير، كما أنها حلوى غنية بطعم الشوكولاتة، لعشاق الشوكولاتة تعد هي الأمثل، كما أنها مثالية في الحفلات والمناسبات المختلفة، لأنها غير مكلفة، وطعمها لذيذ، وسريعة التحضير.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجاتوه شاتوه، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

الجاتوه شاتوه
الجاتوه شاتوه، فيتو

مقادير عمل الجاتوه شاتوه

2 بيضة
1 كوب دقيق
1 كوب زيت
1/2 كوب لبن
1 كوب سكر ناعم
1/2 كوب كاكاو خام
معلقه صغيره بيكنج بودر
فانيليا
رشة ملح

 

خطوات عمل الجاتوه شاتوه

في الخلاط، نضيف كلا من السكر مع اللبن والفانيليا، ونخلطهم، ثم لا نضيف الكاكاو، ونخلط، حتى يثقل، ثم يضاف الزيت تدريجيًا والخلاط شغال حتى يثقل القوام ويتكاثف.
يؤخذ مقدار كوب من الخليط، ونضعه جانبًا
نضيف على الخلاط البيض ويخلط، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر والملح تدريجيًا ونخلط، حتى يتجانس الخليط.
نسكب الخليط فى صينية مدهونة بالسمن والدقيق، تدخل فرن تم تسخينه من قبل، ونتركها حتى تمام النضج..
نخرج الكيك من الفرن، ونتركه يبرد، وبعدها نضيف كوب الخليط الذي وضعناه جانبًا على الكيك ويدخل الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة البيتي
 

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة، فيتو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الذي صنعته بنفسها في البيت، كأشهر المحلات، وبأقل التكاليف. 

مقادير كيكة الشوكولاتة
 

3 بيضات
نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم
2 ملعقة طعام زبدة
6 قطع شوكولاته باكو صغير
3 ملاعق كبيره شوكولا بودره ربع كأس ماء
2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.

نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.

نخفق بياض البيض وحده حتى يصبح قوامه رغوي، ثم نضيفه الى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.

نجهز صينيه لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 350
بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف اليها صوص الشوكولاته، الذي تم تحضيره.

نأخذ 2 قطعة من الشوكولاتة، ونبشرها فوق الوجه للتزيين.

كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعما مميزا لكيكة الشوكولاتة.

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