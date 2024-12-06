طريقة عمل الكيك الإسفنجي لإعداد أشهى تورتة فى المنزل

طريقة عمل الكيك الإسفنجي، الكيك الإسفنجى من أشهر أنواع الكيك على مستوى العالم فهو يستخدم في عمل الجاتوه والتورتة لأنه هش وسهل التشكيل.

وطريقة عمل الكيك الإسفنجى، سهلة وبسيطة ولكنه يحتاج إلى ضبط الخطوات حتى يكون الكيك ناجح وهش، ويسهل على العديد من ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيك الاسفنجى.

مكونات عمل الكيك الاسفنجى:-

6 بيضات (يفضل أن تكون بدرجة حرارة الغرفة).

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات (منخول).

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة (أو الفانيليا البودرة).

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح صغيرة.

طريقة عمل الكيك الإسفنجى

طريقة عمل الكيك الإسفنجى:-

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

جهزي قالب الكيك بدهنه بطبقة خفيفة من الزبدة، ثم رشيه بقليل من الدقيق لضمان عدم التصاق الكيك.

يمكنك أيضًا استخدام ورق الزبدة.

افصلي بياض البيض عن الصفار بعناية.

في وعاء نظيف وجاف، اخفقي بياض البيض بإستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح قوامه رغويًا ومتماسكًا.

أضيفي نصف كمية السكر تدريجيًا أثناء الخفق حتى يتكون لديك خليط لامع وثابت.

في وعاء آخر، اخفقي صفار البيض مع باقي كمية السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي ولونه أصفر فاتح.

أضيفي خليط الصفار تدريجيًا إلى بياض البيض مع التقليب بخفة بإستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط البيض.

استخدمي الحركة الدائرية بلطف حتى يختلط الدقيق دون أن تفقدي الهواء الموجود في الخليط.

صبي الخليط في القالب المعد مسبقًا.

أدخلي القالب إلى الفرن واتركيه لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج بإدخال عود خشبي في منتصف الكيكة؛ إذا خرج نظيفًا فهذا يعني أنها نضجت).

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإخراجه على شبكة تبريد.

بعد أن يبرد تمامًا، يمكن تزيينه بالكريمة أو الفواكه أو تقديمه كما هو.

لتجنب هبوط الكيك، لا تفرطي في خلط المكونات.

يمكنك إضافة نكهة إضافية مثل بشر الليمون أو البرتقال حسب الرغبة.

إذا كنتِ ترغبين في كيك شوكولاته، استبدلي 2-3 ملاعق من الدقيق بالكاكاو البودرة.

يفضل حفظ الكيك فى الثلاجة ليلة كاملة وتزيينه فى اليوم التالى حتى يكون تزيينه سهل، حيث نتركه يبرد بعد خروجه من الفرن ونلفه بورق زبده او رول بلاستيك ونضعه بالثلاجة ليلة كاملة، ثم نخرجه اليوم التالى ونقوم بسقيه ثم تزيينه لعمل تورتة منزلية لذيذة ومميزة.

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